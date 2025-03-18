محافظ أسيوط يؤكد متابعة سير العملية التعليمية وحضور الطلاب وانتظامهم

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط؛ على متابعة سير العملية التعليمية وحضور الطلاب وانتظامهم بمدارس المحافظة مع الإلتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بانتظام العام الدراسي والانضباط المدرسي للتأكيد على توفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة للطلاب خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقاً لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أهمية متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأداء الواجبات المدرسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية واستخدام المعامل والوقوف على تحقيق الإستقرار والانضباط المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية في هذا الشأن وتفعيل مجموعات التقوية ورصد أي تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع حلول سريعة لها.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط قد نسقت لجولة تفقدية لوكيل الوزارة على عدد من مدارس العقال البحري والعتمانية بإدارة البداري التعليمية يرافقه محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز و مدينة البداري، وجمال حافظ ابراهيم مدير عام الإدارة وأعضاء لجنة المتابعة الميدانية و مديري ووكلاء المدارس لمتابعة انتظام الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والإلتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

وبدأت الجولة التفقدية بمدرسة العقال البحري الإعدادية بنات؛ حيث تابع مشروع التوعية بأهمية المحافظة على المياة في إطار خطة التنمية المستدامة بإشراف التربية السكانية بالمديرية وبالتعاون مع الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وفريق WellSpring للتوعية بأهمية المحافظة على المياة وشبكات الصرف الصحي في إطار خطة التنمية المستدامة بالإضافة إلى زيارة مدرسة البداري الثانوية الزراعية؛ إذ تم إحالة مسئولي إدارة المدرسة للشئون القانونية نظراً لرصد عدد من المخالفات داخل المدرسة فضلاً عن متابعة المزرعة الجانبية من المدرسة التي يتم استزراعها.