شمامسة جدد في اليوم السنوي للتكريس بإيبارشية البحيرة

صلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، القداس الإلهى بكاتدرائية السيدة العذراء والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة دمنهور، وعقب صلاة الصلح صلى الأنبا باخوميوس صلوات رسامة ٣٨ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة اغنسطس (قارئ)، و٢٠ أخرين في رتبة إبيدياكون (مساعد شماس)، وذلك من خريجي كلية القديس البابا أثناسيوس الإكليريكية اللاهوتية بالايبارشية.

جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم السنوي للتكريس في الايبارشية، حيث كرم الأنبا باخوميوس الآباء الكهنة والمكرسات، ذاكرًا لهم تعبهم ومحبتهم وخدمتهم المثمرة .