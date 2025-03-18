وزيرة التضامن تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية إلهام إبراهيم نور محافظة البحر الأحمر، وجاءت في المركز الثاني منى نجار سليمان من محافظة أسوان، وفي المركز الثالث على مستوى الجمهورية جاءت شربات فهمي عمار من محافظة أسيوط.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، حيث جاءت هانم مصطفى عبد الفتاح الأم المثالية لمحافظة دمياط ،حنان محمد عبد الحليم لمحافظة القاهرة ، منى الشحات إبراهيم لمحافظة البحيرة، هناء مكرم رمضان لمحافظة الغربية، رنده سمير مسعد لمحافظة بورسعيد، سامية طاهر على لمحافظة الإسكندرية، رجاء عدلى فتح الله لمحافظة قنا، ليلى عبد العاطي عبد الحميد لمحافظة الإسماعيلية، زينب عبد المطلب أحمد لمحافظة جنوب سيناء، منال بكري أبو الليل لمحافظة بني سويف، علية معوض أحمد لمحافظة القليوبية، أحلام صابر عبد الحليم لمحافظة سوهاج، مريم محمد على لمحافظة الأقصر، افراج مصطفى محمود لمحافظة شمال سيناء، منال عبد الحميد أحمد لمحافظة الوادى الجديد، إلهام سمير بسام لمحافظة الشرقية، آمال عبد الرحيم مصلحي لمحافظة المنوفية، سحر حسنى منصور لمحافظة كفر الشيخ، إيمان أحمد رشوان لمحافظة الفيوم، هانم فتحي أحمد لمحافظة الدقهلية، مريم أحمد محمود لمحافظة السويس، سناء فؤاد إلياس لمحافظة المنيا، وفاء عبد القادر حسن لمحافظة مرسى مطروح ،ماجدة ناصف محمد لمحافظة الجيزة.

وفازت الأم لابن من ذوي الإعاقة سميرة شعبان حسن، من محافظة شمال سيناء وفازت فوزية طه على أم بديلة كافلة من محافظة دمياط، سناء بشاري محمد أم شهيد شرطة، وفريال عبد الرحمن الغرابلي أم شهيد قوات مسلحة.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة أن لكل سيدة قصة ملهمة، مؤكدة

حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية للعام 755 أم هذا العام وتم تصعيد 85 أم لها قصة كفاح متفردة ممن انطبقت عليهن الشروط للتصفية من قبل أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات واختيار الامهات الفائزات، وقد تصدرت محافظة بني سويف عدد المتقدمات للاشتراك بالمسابقة يليها القليوبية، ثم الشرقية، ثم باقي المحافظات، وانتهت اللجنة من أعمالها لاختيار 27 أم مثالية أولى علي مستوي المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي 31 أم مكرمة خلال احتفالية هذا العام.

وتضمنت شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون لها قصة عطاء متفردة، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهي" شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر وأسوان"، وأن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات، ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.

كما أن يكون أحد الأبناء للأم لابن من ذوي الإعاقة متميزاً في أحد المجالات "الرياضية- العلمية - الفنية"، وأهمية تقدير التعليم للأبناء، حيث سيتم تفضيل الأعلى درجة في التعليم، وكذلك تفضيل الأم العاملة، مرض الزوج، الأرملة، المطلقة، وكذلك أهمية تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة، والمشاركة المجتمعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة، ودمج أحد الأبناء في المجتمع، خاصة إذا كان من الأبناء من ذوي الإعاقة.

أما بالنسبة للأم لأسرة بديلة كافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج «الآنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، وأن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب أبناء الزوج، وتفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.