"منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" يدعو لمسيرة احتجاجية في القدس المحتلة

حذر "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" من أن الضغط العسكري الإسرائيلي سيؤدي إلى مقتل الأسرى الأحياء واختفاء جثث المتوفين.. وانتقد المنتدى الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

ونبه المنتدى إلى أن "قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف قصف قطاع غزة والتضحية بـ 59 أسيرا" دفع عائلات المحتجزين إلى التوجه نحو القدس المحتلة، داعين الشعب الإسرائيلي للانضمام إليهم.

وأكد المنتدى - في بيان منفصل، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - أنه "لا شيء أكثر إلحاحا من هذا"، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة العمل من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن.

من جانبه، دعت شيلي شيم طوف، والدة الأسير المحرر عومر شيم طوف، المشاركين في المسيرة إلى مواصلة الضغط، قائلة: "لا يوجد وقت أكثر أهمية من الآن، وليس من قبيل الصدفة أنكم تسيرون معنا اليوم".

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت وصول 326 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر الثلاثاء.

