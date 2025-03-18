وزيرة التضامن تشهد حفل سحور مستشفى الناس الخيري للأطفال

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي حفل السحور الذي نظمته مستشفى الناس الخيري للأطفال، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وأيمن عباس أمين صندوق المستشفى، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الإشادة بحجم العمل الذي يقدم داخل مستشفى الناس الخيري واستهدافه للفئات المستحقة، حيث يوفر لها العلاج مجانا، وفقا لأحدث المعايير الطبية، كما يهتم المستشفى بالنواحي البحثية والعلمية والمعرفية في مجال علاج أمراض القلب وكل ما له صلة بذلك، فقام المستشفى بتأسيس "أكاديمية الناس" ليقدم برامج تدريبية للأطباء وللفرق الإدارية.

ويعد مستشفى الناس واحدا من أكبر المراكز الطبية المتميزة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا بطاقته الاستيعابية التي تصل إلى حوالي 600 سرير، ويفتح المستشفى أبوابه لخدمة جميع المرضى بالمجان منذ بدء نشاطها في 2019، وتحديدًا في أمراض القلب للأطفال، كما أن المستشفى يركز على تطوير مهارات الكادر الطبي الذي يعمل بها، ليكون ملائمًا للمستويات العالمية وتحقيق أفضل خدمة طبية للمرضى ودعم الجانب البحثي.

ويشار إلى أن مستشفى الناس يبلغ مساحته 30 ألف متر مربع تتضمن 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، و10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية، وقد تم افتتاح المستشفى عام 2019.