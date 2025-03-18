بدء تسليم وحدات "سكن كريم" في دمياط للأسر الأولى بالرعاية

شهد مركز كفر سعد في محافظة دمياط، بدء تسليم وحدات “سكن كريم” بتفتيش ثان بكفر سعد للفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

بدأت أعمال تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن كريم الذى تم تنفيذه فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية تفتيش ثان التابعة لقرية المحمدية بمركز كفر سعد بعدد ٦ عمارات بإجمالى ٤٨ شقة .

هذا وقد تم التسكين لعدد منحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية ممن ينطبق عليهم الشروط ، كمرحلة أولى وذلك بالتنسيق بين إدارتى الاسكان وخدمة المواطنين بالمحافظة ، وجاري دراسة تسكين باقى الحالات المستحقة طبقًا للمعايير المنظمة لذلك.

يذكر أن محافظ دمياط ووزير الإسكان قد افتتحا مشروع سكن لكل المصريين بعد أن استمعا الشرح التفصيلى حول المشروع، والذي تضمنت مرحلته الأولى إنشاء 11 عمارة سكنية بـ24 وحدة للعمارة الواحدة، بإجمالي 246 وحدة، بتكلفة بلغت 152.125 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين على مساحة 17 فدانا لإنشاء 44 وحدة سكنية.

من جانبه، أكد محافظ دمياط حرص المحافظة على التعاون مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات بقطاعات المرافق والإسكان مما يساهم في الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين بكافة المناطق مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن وحدات جديدة بالاسكان الاجتماعى لخدمة مواطني المحافظة.

المشروع الذى يأتى كمرحلة أولى ضمن مشروع يتضمن 44 وحدة سكنية و يقع على مساحة 17 فدانا، حيث تضم تلك المرحلة 11 عمارة سكنية بـ24 وحدة للعمارة الواحدة التى تشمل دور أرضى و5 أدوار علوية، بإجمالى 264 وحدة للإسكان الاجتماعي بتكلفة إجمالية 152.125 مليون جنيه.

