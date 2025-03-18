علاء عابد: استئناف إطلاق النار في غزة انتهاك صارخ وتحدي للجهود الدولية لإحلال السلام

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن إدانته الشديدة لقيام الاحتلال الإسرائيلي بكسر الهدنة المتفق عليها مسبقًا، وإعادة إطلاق النار على قطاع غزة، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى تفاقم الوضع المأساوي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

وقال النائب علاء عابد، إن هذه الهجمات تمثل استمرارًا للانتهاكات الصارخة من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وتحديًا للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة.

ودعا رئيس نقل النواب، إلى التحرك الدولي السريع والفعال للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد العسكري، والالتزام بتعهداتها بالتهدئة، وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وطالب النائب علاء عابد، المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لحماية المدنيين وإيقاف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس نقل النواب، على الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود المصرية لفتح معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع تعزيز الجهود الدبلوماسية لإعادة الهدوء إلى المنطقة وفتح أفق لحل سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.