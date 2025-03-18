وزير العمل ومحافظ القاهرة يُسلمان عقود عمل لعدد من ذوي الهمم

سَلَّم محمد جبران وزير العمل، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمقر مديرية عمل القاهرة 31 عقد عمل لذوي همم من أبناء "المحافظة"، للعمل في 5 شركات هي: سياك لإدارة الأصول والمنشآت، وEec، وبازوكا، وأنفير وماستر، وديناميك للحراسة.
وأكد الوزير، على أن تسليم عقود جديدة لذوي همم، اليوم، هو استمرار لتنفيذ خطة الوزارة، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المئة، والتأكيد على التوجيهات لكافة المديريات لتنفيذ خطط دمج ذوي الهمم في كل خطط وبرامج الوزارة لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل أيضا، وتوفير فرص تشغيل لائقة لهم.
من جانبه وأكد محافظ القاهرة على التعاون المُثمر بين وزارة العمل و"المحافظة" في كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترك وقال إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحرص على تلبية كافة احتياجات ذوى القدرات الخاصة، وتوفير كافة أوجه الدعم لهم، ودمجهم في المجتمع، وإشراكهم فى كافة الأنشطة والمجالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة.
جاء ذلك بحضور مُمثلي مديرية عمل القاهرة بقيادة السيد الشرقاوى مدير المديرية، وإسلام أحمد وكيل المديرية، ومندوبين عن الشركات، ويذكر أن تلك الفرص وفرها مكتب تفتيش عمل مصر الجديدة .