استشهاد عصام الدعاليس رئيس وزراء حكومة حماس بغارة إسرائيلية في غزة

أعلنت مصادر فلسطينية، عن استشهاد عصام الدعاليس رئيس وزراء حكومة حماس بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا كان بداخله.

وكانت قد أعلنت وكالة رويترز للأنباء، عن اغتيال محمود أبو وطفة المسؤول الأمني الكبير بحركة حماس في الغارات على غزة .

وقال مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية، إنهم عاجزون عن استيعاب أعداد المصابين فى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مضيفًا أن كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية نفذت نتيجة استمرار الحرب وحصار إسرائيل.

وكانت قد وصلت عشرات الإصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، جراء استهداف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الصحية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، أن 14 شهيدًا وصلوا إلى المستشفى، إثر قصف خيمتين جنوب القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 70 جريحًا، بعضهم في حالة خطيرة، أصيبوا جراء استهداف منازل المواطنين في المخيم.