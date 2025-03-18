بالفيديو.. باحث فلسطيني: القصف على غزة أمس هو الأعنف منذ بدء الحرب

قال أحمد الأغا، باحث سياسي فلسطيني، إن ليلة الأمس في قطاع غزة كساها الخوف والرعب والهلع والتوتر جراء عودة الحرب مرة أخرى بغطاء ناري إسرائيلي مكثف.

وأضاف "الأغا" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن اللحظات الأولى للقصف الجنوني التي شهدها قطاع غزة بجميع أحيائه في دقيقة واحدة بسربين من الطائرات الحربية بمشاركة 120 طائرا تسببت في خوف كبير وكثيف لدى الفلسطينيين.

وأوضح: "اعتراني الخوف للمرة الأولى والتوتر الكبير بسبب الخوف من القادم والخوف من فقدان أحِبَة من الأهل جراء هذا القصف الجنوني".

وتابع الباحث السياسي: "هذا القصف هو الأعنف، وأعداد الشهداء الأكثر كانت هنا في مدينة خان يونس حيث مسقط رأسي، وأينما وليت وجهك ترى الأشلاء والجثث القتلى من الأطفال والنساء وكبار السن والقتل والنار المشتعلة و الملتهبة، ولعلها الدقائق الأصعب منذ بداية الحرب، وما هو الأصعب في هذه الحرب هو عودة الحرب مرة أخرى منذ دقائقها الأولى".