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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وفيات واصابات إثر اصطدام حافلة لنقل العاملين مع شاحنة "بترولية" بالصحراء الغربية

الحادث
الحادث
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تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغا عن وقوع حادث سير بأحد الطرق القريبة من حقول البترول بالصحراء الغربية اليوم الثلاثاء الموافق 18/3/2025، وذلك إثر اصطدام حافلة لنقل العاملين مع إحدى شاحنات نقل المواد البترولية، وأسفر الحادث عن وقوع وفيات وإصابات.

وفور تلقي البلاغ تم الدفع بسيارات المطافئ والإسعاف التابعة لشركات البترول القريبة من موقع الحادث.

كما وجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه وتقديم الدعم الكامل لأسر المتوفيين والمصابين ومتابعة حالتهم.

وانتقلت على الفور قيادات الوزارة ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إلى مستشفى رأس الحكمة بمحافظة مطروح للاطمئنان على حالة المصابين.

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