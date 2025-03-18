إنجاز طبي في الصين.. زرع كلية خنزير معدلة وراثيًا في إنسان للمرة الأولى

نجح أطباء مستشفى شيجينغ التابعة لجامعة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في زرع كلية خنزير معدلة وراثيًا لمريضة تعاني من مرض يوريمية "البولينا"، مما يعد إنجاز طبى عظيم يحدث لأول مرة فى العالم وفقا لما نشرته مجلة “تاس”.

ويقول دو كيفينغ رئيس الفريق الطبي: “يمكن أن تصبح زراعة الأعضاء بين الأنواع وسيلة رئيسية لحل مشكلة نقص الأعضاء وإعطاء أمل جديد للعديد من المرضى، وقد زرعت كلية الخنزير المعدلة وراثيا في جسم امرأة تبلغ من العمر 69 عاما تعاني من قصور كلوي في مرحلته النهائية".

وأضاف: “وبعد استعادة تدفق الدم بدأت الكلية المزروعة بإنتاج البول وانخفض مستوى الكرياتينين في المصل، الذي يعتبر علامة كيميائية حيوية رئيسية لتقييم وظائف الكلى، إلى وضعه الطبيعي بحلول اليوم الثالث ما يشير إلى النجاح الأولي للجراحة ووفقا للأطباء قد تواجه المريضة مشكلات مثل الرفض المناعي واضطرابات التخثر والالتهابات الناجمة عن مسببات الأمراض”.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 130 مليون شخص في الصين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

ويذكر أنه حتى الآن أجريت ما لا يقل عن أربع حالات موثقة لزرع الكلى من الخنزير إلى الإنسان جميعها في الولايات المتحدة، ويعتبر المريض الذي خضع لعملية زرع كلية خنزير في نوفمبر 2024 هو الأطول عمرًا حتى الآن.