وفاة القمص يوأنس كمال راعي كنيسة رؤساء الملائكة بأم المصريين

توفى بعد صراع طويل مع المرض، أمس، الأب المبارك القمص يؤانس كمال كاهن كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وغبريال بمنطقة أم المصريين بالجيزة، التابعة لإيبارشية وسط الجيزة عن عمر بلغ ٧٤ سنة قضى منها ما يقارب ٣٦ سنة فى خدمة الكهنوت.

ولد الأب المتنيح في مدينة ملوي محافظة المنيا يوم ٢٨ مارس ١٩٥١

التحق بالكلية الإكليريكية تخرج فيها عام ١٩٧٠ عينه المتنيح البابا شنودة الثالث شماسًا مكرسًا بكنيسة الشهيد مار جرجس بجزيرة بدران بشبرا كما عمل مدرسًا للدين المسيحي، وواعظًا ومكرسًا بكنيسة الشهيد مار جرجس بالظاهر ما بين عامي ١٩٨٠ و ١٩٨٩.

سيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا دوماديوس مطران الجيزة السابق، يوم ١٠ سبتمبر ١٩٨٩ ونال رتبة القمصية يوم ١٠ يوليو ٢٠٠٧.

حصل على دبلومة في العلوم الكتابية من معهد الكتاب المقدس عام ١٩٩٢، وعمل واعظًا للشؤون الدينية، وصار عضوًا في بيت العائلة المصرية ٢٠١٣.

جال في العديد من كنائس الكرازة المرقسية بمصر والخارج واعظًا ومعلمًا.

وله العديد من الكتب والمقالات والعظات

سمح له الرب بصليب المرض ولكنه لم يمنعه المرض من أداء خدمته وصلوات القداسات.

وسوف تقام صلوات تجنيزه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء بكنيسة الشهيد مار جرجس بشارع مراد (مقر مطرانية وسط الجيزة).

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص يوأنس كمال، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعبه، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.