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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم في واقعة فيديو "الاعتداء بالسلاح الأبيض" برأس البر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل أسلحة بيضاء ويتعدى على آخر بالسب في مدينة رأس البر بدمياط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة رأس البر من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (عاطل – سبق اتهامه فى 14 قضية "مخدرات، ضرب، إتلاف"– مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته بكدمات وجروح إثر نشوب مشاجرة بينهما حال قيام الأخير بالتدخل لفض خلاف بين الشاكى وشقيقه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إعترف بإرتكابه الأشخاص مشاجرة