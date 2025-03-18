الهلال الأحمر الفلسطيني: انهيار القطاع الصحي بغزة بسبب الاستهداف الممنهج للاحتلال

حذر رائد النمس، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، من مواجهة القطاع الصحي انهيارًا شبه كامل؛ بسبب الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمراكز الصحية.

وقال "النمس" في مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن نحو 30 مستشفى و56 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة، ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية والكوادر الصحية، مضيفًا أن مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفيات القطاع، لم يعد قادرًا على استقبال المزيد من المصابين؛ بسبب الاكتظاظ ونقص الموارد الطبية.

وأوضح، أن الوضع في جميع المستشفيات أصبح كارثيًا، كما أن فرق الإسعاف تواجه صعوبة في الوصول إلى الجرحى وانتشال الشهداء؛ بسبب استهداف الطرق المؤدية إلى المستشفيات، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف والمعدات الطبية.

وأردف، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أن الجمعية تقوم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة؛ لضمان تقديم الخدمات الطبية والإغاثية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان ودعم القطاع الصحي المنهار.