اليوم.. التموين تبدأ صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه

بدأت الحكومة المصرية، تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة لدعم 10 ملايين أسرة الأكثر احتياجا، والمقيدة على البطاقات التموينية، بمبلغ إجمالي يبلغ 4 مليارات جنيه.

جاء ذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعهما لبحث الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية، أن الخزانة العامة للدولة قد أدرجت مبلغ 2 مليار جنيه ضمن الاعتمادات المالية الإضافية، يتم تخصيصها لبدء صرف الدعم الإضافي اعتبارا من اليوم، وستكون الزيادات النقدية على البطاقات التموينية كالتالي: 125 جنيهًا للأسر التي تتكون من فرد واحد، و250 جنيهًا للأسر المكونة من فردين فأكثر.

ومن المقرر أن يتم صرف هذه الزيادات على مدار شهري مارس وأبريل 2025، تستهدف هذه الخطوة تعزيز الحماية الاجتماعية في البلاد، وتقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.