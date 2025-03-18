بالفيديو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة وبداية الربيع

قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المرتفع الجوي الذي تعرضت له البلاد خلال الفترة الماضية بدأ في التحرك، مشيرًا إلى أن هناك كتل هوائية شمالية، ستتسبب في انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه بداية من الغد سنشعر بالانخفاض الفعلي في درجات الحرارة، موضحًا أن غدًا سيكون هناك انكسار لموجة الطقس الحار، حيث إنه من المتوقع سقوط أمطار غدًا على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتابع، أنه سيكون هناك نشاط فعلي للرياح، سيساهم في الشعور بانخفاض درجات الحرارة، وسيكون هناك ارتفاع للأمواج غدا، متابعا: سيكون هناك انقلاب جوي وتغير واضح في الأجواء، موضحًا أن درجات الحرارة ستنخفض وتسجل 21 درجة بحلول يومي الخميس والجمعة، محذراً من انخفاض درجات الحرارة ليلا، لتصل إلى 12 درجة.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع ستكون بدايته يوم الخميس القادم، والفترة الأولى من الفصل تتسم بالتذبذب الكبير في الأحوال الجوية.