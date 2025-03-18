أوهموا الشباب بالسفر للخارج.. ضبط سيدتين لقيامهما بالنصب على المواطنين في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتان "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة شركة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة والإعلان عن نشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من جوازات السفر - عقود اتفاق باسم الشركة - دفاتر إيصال استلام نقدية خاصة بالشركة جهاز حاسب آلي "لاب توب" - 2 هاتف محمول - مشغولات ذهبية)، وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.