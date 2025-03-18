بالفيديو.. مختار غباشي: عودة الحرب في غزة كان متوقعًا

كشفت الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن عودة الحرب في غزة كان متوقعًا ولكن ليس بهذه الوتيرة التي حدثت فجر اليوم وارتقى بسببها أكثر من 356 شهيدًا.

وأضاف “غباشي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، أننا أمام وضع في منتهى الخطورة لأن هناك أكثر من 100 طائرة حلقت بعد منتصف الليل فوق سماء غزة وكأنها تحارب دولة وتقصف المدنيين.

وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن التصعيد الأمريكي في اليمن أغرى نتنياهو كي يهب بهذا الشكل لضرب المدنيين في الخيام و العراء بغزة؛ حيث إنه لم يستهدف أماكن تركيزات عسكرية.

واستطرد: "دولة الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارًا خانقًا على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة وأغلق جميع المعابر ما يجعلنا أمام وضع مأساوي يتطلب تحركًا إقليميًا ودوليًا”.

