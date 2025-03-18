ترامب: زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى واشنطن لتعزيز العلاقات الثنائية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينج قد يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة قريبا لإجراء محادثات تتعلق بالعلاقات بين البلدين.

ونقلت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية عن ترامب قوله "سيأتي في المستقبل القريب"، وذلك في تعليقات على هامش اجتماع مجلس الإدارة في مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن".

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين منذ توليه منصبه في يناير الماضي، متهما بكين بعدم وقف تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل غير المشروع، وهو سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة.

وأعرب ترامب عن تفاؤله في الأسابيع الأخيرة بشأن بناء علاقة جيدة مع شي، ولكن لم تظهر أي بوادر تذكر على إحراز تقدم في مجموعة من القضايا التي تثير الخلاف بين البلدين، بينها الرسوم الجمركية.

