متبقيات المبيدات وبيروفيريتاس يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الغذاء

وقعت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، مذكرة تفاهم مع كريم عرفة مدير إدارة التعاقدات الحكومية بشركة بيرو فيريتاس مصر بمقر المعمل المركزي، وذلك في مجال اختبارات سلامة الغذاء، والتدريب والاستشارات الفنية.

وأكدت عبد اللاه على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وأن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات (كيوكاب) أحد الجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يسعى دائما لتقديم خدماته لجميع الجهات العاملة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر وتقديم خدماته المختلفة داخل وخارج مصر، وشددت على أهمية دور المعمل في منظومة سلامة الغذاء في مصر من خلال دوره في اختبارات كافة الملوثات الغذائية والبيئية.

وأوضحت «عبداللاه»، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط، حيث أوضحت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية.

وأشارت «عبداللاه»، إلى أن أهم ما يتميز به المعمل دوره المهم على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني وقيام الجهات الرقابية بعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية بناءً على نتائج تحليل المعمل.

واتفق الطرفان على تفعيل بنود مذكرة التفاهم فور توقعيها بما يخدم منظومة سلامة الغذاء في مصر وبما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي للدولة.