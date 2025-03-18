"طقس متقلب وانخفاض في درجة الحرارة".. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انكسار الموجة الحارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، اليوم الثلاثاء، حيث إنه مع تغير مصدر الكتلة الهوائية ودخول الرياح الشمالية الغربية النشطة نسبيا تعمل على انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض آخر فى درجات الحرارة، وعودة الأجواء الشتوية اعتباراً من غدا الأربعاء.

ونصحت الأرصاد المواطنين عدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون حار نهارا على اغلب الانحاء، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء .

كما يشهد اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20 درجة.