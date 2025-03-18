الحجر الزراعي يشارك في أعمال الدورة الـ19 لهيئة تدابير الصحة النباتية بروما

يشارك الحجر الزراعي المصري في أعمال الدورة التاسعة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية CPM19 (الجهة الحاكمة) لقرارات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC، والمنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO في العاصمة الإيطالية روما.

وخلال الاجتماعات ناقش الحجر الزراعي المصري أهم المعايير والتحديات والفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الصحة النباتية المختلفة.

وعلى هامش الاجتماعات تم عقد عدة اجتماعات جانبية مع منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى NEPPO وكذلك مجلس الصحة النباتية الإفريقي AU IAPSC.

كما تم عمل اجتماعات علي هامش الهيئة مع عدد من الدول لبحث فتح الأسواق أمام صادرات مصر الزراعية، وتيسير انسياب حركة تلك الصادرات لمختلف الدول وإزالة أي عوائق فنية غير مبررة لتسهيل حركة التجارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال اليوم الأول للاجتماعات قامت سكرتارية الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بإطلاق أكاديمية الصحة النباتية للتدريب الإلكتروني IPPC Plant Health Campus والتي من خلالها يمكن لفاحصي الحجر الزراعي والمتعاملين بصحة النباتات من الحصول على الدورات التدريبية اللازمة لتمكينهم من أعمالهم، وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ مهام الصحة النباتية المختلفة.

هذا وتستكمل الهيئة أعمالها خلال الأيام القادمة بمناقشة التقارير حول نظم شهادات الصحة النباتية الإلكترونية ePhyto وتقارير مجموعات عمل الحاويات البحرية ومجموعة عمل الصحة الواحدة One health، ومقاومة المضادات الحيوية AMR وموقف الآفات الطارئة emerging pests، بالإضافة إلى التقارير المالية للمنظمة وتقارير لجنة بناء القدرات وغيرها من التقارير والوثائق ذات الأهمية لمجتمع الصحة النباتية الدولي.

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