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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فراس العجارمة: نتنياهو يريد تحقيق أمجاد شخصية على حساب فلسطين

نتنياهو
نتنياهو
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قال الدكتور فراس العجارمة، رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني سابقًا، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يصدر نفسه أنه البطل الإسرائيلي الذي نجح في القضاء على الشعب الفلسطيني، موضحا أنه يبحث عن أمجاد شخصية خاصة بعد اللطمة التي وجهتها المقاومة للدولة العبرية في 7 أكتوبر. 

وأضاف «العجارمة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا تريد أي صوت مقاوم في المنطقة كما أنها لا تريد إعطاء الحقوق، إذ أنها دولة مارقة عن القانون واستولت على  أراضي الغير، مشيرا إلى أن الحتمية التاريخية ستقول أن الديموغرافيا ستنتصر في النهاية ولن تستطيع أي قوة في العالم أن تجبر 7 مليون و400 ألف فلسطيني على الهجرة من بلادهم، إذ يعد ضرب للخيال.

وتابع، «هناك انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ إن نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار ويرغب في إطالة عمر حكومته وتحقيق أمجاد شخصية وأنه الرجل الأقوى».

القاهرة الاخبارية وقف اطلاق النار قطاع غزة إسرائيل فلسطين البرلمان الأردني