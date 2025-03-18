مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث تصادم على طريق البترول بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث اصطدام أتوبيس يحمل عمال تابع لإحدى شركات البترول مع شاحنة بطريق البترول على بعد ٧٠ كم جنوب الطريق الدولى الساحلى مطروح الإسكندرية، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، موجها التعازي لأهالي المتوفين بالحادث وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأشار مدير مرفق إسعاف مطروح، إلى أنه تم تلقى بلاغ بغرفة عمليات الإسعاف في الساعة ٧:٤٢ صباحا باصطدام أتوبيس بشاحنة، وعلى الفور تم الدفع بعدد ٧ سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى، موضحاً أن مكان الحادث يبعد حوالي ٧٠ كيلو من مدخل الساحل بعمق الصحراء.

بينما أوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه فور وصول المصابين وعددهم ١١ مصابا تم على الفور تقديم الإجراءات والإسعافات الطبية العاجلة مع رفع درجه الاستعدادات بالمستشفى ومتابعة حالة المصابين مع تجهيز غرفة العمليات وتواجد الأطقم الطبية والتمريض وتقديم ما يلزم، والاطمئنان على توافر أرصدة الدم والمستلزمات الطبية والعلاجية العاجلة، مع سرعة إنهاء إجراءات تذليل جثامين المتوفين في الحادث لتسليمهم لذويهم.