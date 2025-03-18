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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام فلسطيني: أكثر من 322 شهيدا ومفقودا بينهم عائلات كاملة خلال 5 ساعات

قطاع غزة
قطاع غزة
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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء أكثر من 322 شهيدا ومفقودا بينهم عائلات كاملة خلال 5 ساعات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل اليوم الثلاثاء.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، إن الطاقم الطبي عاجز عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، معلنا نفاد كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية. 

وأضاف مدير مستشفيات غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق ادعى أنها آمنة مثل مواصي خان يونس، وأن عدد الشهداء والجرحى مرشح للزيادة، وأنّ الاحتلال ألقى القنابل الحارقة والثقيلة على المواطنين.

 وأوضح مدير مستشفيات غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدة مجازر في جميع مناطق القطاع، وأن الاحتلال دمر 22 مستشفى حكوميا وخيريا ولم يتبق سوى 7 مستشفيات عاملة. 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين، أن هدف العملية الضغط على حماس وإطلاق سراح المحتجزين. 

كما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الهجمات على حماس ستزداد قوة مع مرور الوقت.

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