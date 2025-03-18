مسئول أممي يطالب بالعودة لوقف إطلاق النار في غزة

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية مهند هادي إن الغارات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، «أمر غير مقبول»، مشدداً على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار فوراً.

وذكر المنسق الأممي في بيان أن سكان غزة تحملوا معاناة «لا يمكن تصورها»، معتبراً أن السبيل الوحيد للمضي قدماً يتمثل في «إنهاء الأعمال العدائية واستمرار المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش».

وجاء ذلك بعدما استأنفت إسرائيل غاراتها على غزة فجر اليوم بعد هدنة استمرت نحو شهرين، في هجوم قالت وزارة الصحة في القطاع إنه أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 300 وإصابة ما يربو على 440 آخرين.