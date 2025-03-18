مصرع وإصابة 32 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالجيزة| تفاصيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل واقعة انقلاب أتوبيس بطريق الواحات والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين حيث تبين أن اختلال عجلة القيادة سبب الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بانقلاب أتوبيس بطريق الواحات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلب الأتوبيس مما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين.

جاري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.