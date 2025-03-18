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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"جبران": بدء التقديم على فرص عمل بالمجالات الهندسية والفنية بشركة سعودية

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،عن فتح باب التقديم على 35 فرصة عمل لكوادر مصرية في المجالات الهندسية والفنية، ذو الكفاءة العالية للعمل في شركة الأنظمة للإستشارات المهنية والهندسية بجدة، بالمملكة العربية السعودية،برواتب تبدأ من 3000 إلى 8000 ريال سعودي.

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو توفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والادارة العامة للعلاقات الدولية.

ودعا الوزير الشباب الذي تتوفر فيه الشروط تقديم السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الالكتروني: labour@labour.gov.eg ،من اليوم الثلاثاء ولمدة 5 أيام.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص الجديدة عبارة عن : 6 مهندسين، تخصص هندسة كهربائية،و 6 مهندسين تخصص هندسة ميكانيكا،و 6 مهندسين تخصص هندسة أمن وسلامة الحريق، و 3 مهندسين تخصص هندسة مدنية،و 3 مهندسين تخصص هندسة معماري،و 3 مهندسين تخصص هندسة صناعية، وعدد 2 مهندس، تخصص هندسة زراعية،و 6 فنيين، تخصص رفع مساحي وبيئة.

وقالت: “إن عقود العمل للمهندسين،يكون فيها الحد الأدنى للرواتب الشهرية من 5 إلى 8 آلاف ريال سعودي شهريا، تتحدد بعد عمل المقابلة وطبقا للخبرة..وأن عقود الفنيين تكون رواتبها الشهرية 3 آلاف ريال سعودي كحد أدنى، كما أن الشركة ملتزمة بالتأمين الطبي،وتوفير بدل سكن”.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم سيتم الاتصال بالمرشحين لاستكمال عملية الاختبارات لهم ،تمهيدا للسفر.

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