السيطرة على حريق محل إطارات سيارات بأبو النمرس

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل محل إطارات سيارات بسبب ماس كهربائي بمنطقة أبو النمرس دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل محل إطارات سيارات بمنطقة أبو النمرس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات تبين أن ماس كهربائي بجهاز الكمبروسر سبب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.