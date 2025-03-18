القبض على 5 أشخاص بتهمة سرقة "جواهرهي" في العجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي 5 أشخاص المتهمين بسرقة محل جواهرهي بالإكراه بدائرة قسم شرطة العجوزة.
تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من جواهرجي يفيد بقيام مجهولين باقتحام محل الصاغة محل عمله وسرقة مشغولات ذهبية بالإكراه تحت تهديد السلاح.
وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان القسم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.