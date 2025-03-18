المنسق الإنساني للأمم المتحدة يدعو لإعادة وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة

دعا المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي لإعادة وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن سكان غزة عانوا معاناة لا توصف.

وقال المنسق الأممي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - "إن إنهاء الأعمال العدائية واستمرار المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن واستعادة الخدمات الأساسية وسبل عيش الناس، هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا إلى الأمام"، لافتًا إلى أن غزة شهدت منذ ساعات الصباح الباكر موجات من الغارات الجوية، وتشير التقارير الأولية إلى مقتل المئات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن، فجر اليوم، سلسلة غارات واسعة وأحزمة نارية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة عشرات آخرين، في حين لا يزال آخرون تحت أنقاض المنازل المستهدفة، بحسب مصادر طبية بالقطاع.

وكانت مصادر صحية فلسطينية قد أعلنت أن الحصيلة الأولية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوزت 131 شهيدًا بينهم نحو 60 شهيدًا من مناطق جنوب القطاع، بالإضافة إلى عشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

