البنتاجون: الموجة الأولى من الضربات الأمريكية في اليمن استهدفت أكثر من 30 موقعا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الحملة التي شنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الحوثيين في اليمن تختلف بشكل واضح عن تلك التي نفذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مشيرة إلى أنها تشمل مجموعة أكبر من الأهداف.

وقال مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة، أليكس جرينكويش في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - إن الموجة الأولى من الضربات العسكرية الأمريكية في اليمن استهدفت أكثر من 30 موقعًا تابعًا للحوثيين، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق الأهداف المحددة، وستنتهي بمجرد توقف هجمات الحوثيين.

وكان المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، قد أعلن - في وقت سابق - أن الهدف من سلسلة الضربات الدقيقة التي شنتها القيادة المركزية الأمريكية ضد أهداف حوثية في جميع أنحاء اليمن هو "استعادة حرية الملاحة".

