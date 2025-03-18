"عائلات الرهائن الإسرائيليين" ينتقد قرار استئناف الهجمات على قطاع غزة

انتقد منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيليين، استئناف الحكومة الإسرائيلية لغاراتها الجوية على قطاع غزة، مُتهما الحكومة بـ"اختيار التضحية بحياة الرهائن".

ودعا البيان الذي أصدره المنتدى، بحسب صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة العمل من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وجاء في البيان: "لقد تحققت أعظم مخاوف العائلات والرهائن والمواطنين الإسرائيليين. نشعر بالرعب والغضب والخوف من الانتهاك المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من أسر حماس".

وأضاف: "أن العودة إلى القتال قبل عودة آخر رهينة ستكلفنا 59 رهينة لا يزالون في غزة والذين لا يزال من الممكن إنقاذهم وإعادتهم" مؤكدا أن البيان الذي يفيد بأن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الرهائن هو "تضليل كامل" لأن "الضغط العسكري يُعرض الرهائن والجنود للخطر".

واختتم المنتدى بيانه قائلا: "يجب استئناف وقف إطلاق النار. أرواح كثيرة على المحك"، مطالبا ترامب بمواصلة العمل من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن.. وأكد أنه "لن يكون هناك أمن ولا نصر ولا خلاص حتى يعود آخر رهينة إلى وطنه".

