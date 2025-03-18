الشرطة الفرنسية تبدأ في إخلاء ساحة "جايتي ليريك" من المهاجرين المطالبين بالسكن

بدأت قوات الأمن الفرنسية، صباح اليوم /الثلاثاء/، في إخلاء ساحة "جايتي ليريك" وسط العاصمة الفرنسية "باريس"، الذي يشغله مئات المهاجرين الشباب المطالبين بالسكن، منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكر راديو "فرنسا" الدولي، اليوم، أن عناصر الشرطة والدرك تمكنوا من اختراق الطوق الذي شكله المؤيدون للمهاجرون أمام المسرح قبل الساعة السادسة صباحا بقليل.

وأعلنت قيادة الشرطة الفرنسية، أمس /الاثنين/، إخلاء وشيكا لهذا المكان الذي يشغله منذ 10 ديسمبر الماضي مهاجرون شباب- يصل عددهم إلى نحو 450 شخصا- يطلبون السكن.

