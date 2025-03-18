الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بيت لحم وقرى في رام الله والبيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/ مدينة بيت لحم وداهمت منزلا وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، كما جددت اقتحامها لمخيمي عسكر الجديد والقديم شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل.

