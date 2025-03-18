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الثلاثاء 18 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بيت لحم وقرى في رام الله والبيرة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/ مدينة بيت لحم وداهمت منزلا وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، كما جددت اقتحامها لمخيمي عسكر الجديد والقديم شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل.
 

الاحتلال الإسرائيلي رام الله والبيرة