روسيا: دمرنا 46 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت روسيا، أنها دمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

هذا الإعلان يأتي في سياق تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في 17 مارس 2025 بتدمير 72 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 36 فوق مقاطعة كورسك.

في المقابل، شنت القوات الروسية هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في 17 مارس 2025، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي تعمل على صد الهجوم.

هذا التصعيد يعكس تزايد استخدام الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية بين الجانبين، مما يزيد من حدة التوترات ويعقد جهود التهدئة في المنطقة.