مصرع سبعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة قبالة ساحل هندوراس

لقي سبعة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة بعد انحرافها عن المدرج بعد دقائق من إقلاعها من جزيرة رواتان الهندوراسية (شمالي البلاد)، وفقا لرجال الإطفاء.

وأوضحت السلطات الهندوراسية- وفقا لراديو "فرنسا" الدولي- أن الطائرة من طراز "جيت ستريم" وتشغلها شركة لانسا الوطنية للطيران، كانت تقل 14 راكبًا وثلاثة من أفراد الطاقم، مشيرًا إلى أن حطام الطائرة عُثر عليه على بُعد كيلومتر واحد من ساحل الجزيرة.

وأظهرت قائمة الركاب التي نشرتها وسائل إعلام محلية وجود مواطن أمريكي وآخر فرنسي وطفلين، وكانت الطائرة متجهة إلى مطار لا سيبا على البر الرئيسي لهندوراس.

وقال مسؤولون في الإطفاء، إن من بين الضحايا الموسيقي الشهير أوريليو مارتينيز سوازو.

