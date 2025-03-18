دراسة تكشف طريقة فعالة لتعزيز القدرة الجنسية لمرضى سرطان البروستاتا

كشفت دراسة حديثة قام بأجرها فريق من الباحثون بجامعة إديث كوان الأسترالية عن طريقة بسيطة وفعالة لتعزيز القدرة الجنسية لدى المصابين بسرطان البروستاتا وفقا لما نشرتة مجلة mail.ru.

وأشار العلماء في الجامعة إلى الخلل الوظيفي الجنسي يعد أحد الآثار الجانبية الشائعة لعلاج سرطان البروستاتا ومشكلة خطيرة للمرضى وأن أغلب المرضى الذين يعانون من مثل هذه الأمراض لا يحصلون على استراتيجيات علاج فعالة وأنهم ولمعرفة ما إذا كان من الممكن استعادة القدرة الجنسية بدون أدوية بعد علاج هذا المرض،ركزوا على تقييم فعالية التمارين الرياضية وهي طريقة تقليدية لتحسين الصحة.

وشملت التجربة 112 مريضا مصابا بسرطان البروستاتا وكان متوسط ​​أعمارهم 66 عاما وعلى مدى ستة أشهر أكمل المشاركون برنامجا يتكون من تمارين في الهواء الطلق وتمارين القوة وتضمن الجزء الأول من التمارين ما بين 20 إلى 30 دقيقة من التمارين الهوائية المتوسطة إلى العالية الكثافة أما تمارين القوة فتضمنت كل حصة تمرين فيها من ستة إلى ثمانية تمارين وتكرارها من 6-12 مرة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين مارسوا التمارين الرياضية بانتظام ولفترة طويلة شهدوا تحسنا كبيرا في الوظيفة الانتصابية، وبالإضافة إلى تحسين الوظيفة الجنسية أدت ممارسة الرياضة أيضا إلى زيادة كبيرة في قوة العضلات وانخفاض نسبة الدهون في أجسامهم وتساعد مثل هذه التغييرات على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويةوالتي تعد من عوامل الخطر المسببة للعجز الجنسي.