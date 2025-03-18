29 مارس.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التعدي على جاره وإصابته بعاهة مستديمة في عين شمس

حددت نيابة عين شمس 29 مارس الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة عاطل متهم بالتعدي بالضرب علي جاره، وإصابته بعاهة مستديمة بمنطقة عين شمس

كشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم م. م "25 سنة " عاطل بدائرة قسم شرطة عين شمس ضرب المجني عليه أحمد. ع 20 سنة بغير سبق إصرار وترصد، واستخدم في ذلك سلاحا أبيض عبارة عن مفك فأحدث بالأخير الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تمثلت في إعاقة تعتبر عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو 5 %.

وأسندت النيابة العامة تهم أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مفك"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، على النحو المبين بالتحقيقات.

تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من الاهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط احدهما مصابا، علي الفور انتقلت قوة امنية الي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين تعدي المتهم علي جاره بسبب خلافات بينهما، عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم، واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.