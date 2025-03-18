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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي البلاد

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
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أعلن الجيش الباكستاني، مقتل ثلاثة مسلحين خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم /الثلاثاء/ - أن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في منطقة "تور دارا"، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين أسفرت عن مصرع ثلاثة منهم.
وقد تم مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين، فيما تم شن حملة تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مسلحين أخرين في المنطقة.
جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".
 

الجيش الباكستاني باكستان