إلغاء شهادة نتنياهو في المحاكمة بسبب تجدد القتال في غزة

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم /الثلاثاء/، إلغاء شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المحاكمة الجارية ضده في العديد من القضايا؛ بسبب تجدد القتال في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن نتنياهو بصدد عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري الأمني ​​المصغر في الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي؛ لبحث الوضع الراهن في غزة.

وتتعرض غزة لهجوم عنيف، منذ الساعات الأولى من صباح /الثلاثاء/، حيث نفذت إسرائيل غارات قاتلة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

