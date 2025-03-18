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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إلغاء شهادة نتنياهو في المحاكمة بسبب تجدد القتال في غزة

نتنياهو
نتنياهو
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أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم /الثلاثاء/، إلغاء شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المحاكمة الجارية ضده في العديد من القضايا؛ بسبب تجدد القتال في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن نتنياهو بصدد عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري الأمني ​​المصغر في الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي؛ لبحث الوضع الراهن في غزة.
وتتعرض غزة لهجوم عنيف، منذ الساعات الأولى من صباح /الثلاثاء/، حيث نفذت إسرائيل غارات قاتلة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.
 

إلغاء شهادة نتنياهو القتال في غزة