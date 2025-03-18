اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/ بعدد كبير من الأليات الحي الشرقي من مدينة جنين وحي الألمانية، وتمركزت في منطقة واد عز الدين، دون التبليغ عن اعتقالات حتى اللحظة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مدينة طوباس شمال الضفة الغربية وقامت بدفع تعزيزات عسكرية من حاجزي تياسير والحمرا العسكريين باتجاه المدينة.
بوابة العرب
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينتي جنين وطوباس بالضفة الغربية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/ بعدد كبير من الأليات الحي الشرقي من مدينة جنين وحي الألمانية، وتمركزت في منطقة واد عز الدين، دون التبليغ عن اعتقالات حتى اللحظة.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/ بعدد كبير من الأليات الحي الشرقي من مدينة جنين وحي الألمانية، وتمركزت في منطقة واد عز الدين، دون التبليغ عن اعتقالات حتى اللحظة.