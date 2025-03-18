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الثلاثاء 18 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينتي جنين وطوباس بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/ بعدد كبير من الأليات الحي الشرقي من مدينة جنين وحي الألمانية، وتمركزت في منطقة واد عز الدين، دون التبليغ عن اعتقالات حتى اللحظة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مدينة طوباس شمال الضفة الغربية وقامت بدفع تعزيزات عسكرية من حاجزي تياسير والحمرا العسكريين باتجاه المدينة.
 

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين