تنفيذا لرغبة الجمهور.. نيللي كريم وروبي تصوران "فرفشنا الفرافيش" من جديد

تنفيذًا لرغبة الجمهور قررت النجمتان نيللي كريم وروبي إعادة تصوير إعلان أحد شركات الأجهزة الكهربائية بعد عرضه للمرة الأولي علي شاشة mbc مصر في رمضان.

وتم إعادة تصوير الإعلان من جديد وعُرض اليوم علي الشاشة.

ويُحسب لنيللي كريم وروبي تلبية رغبة الجمهور في تصوير الإعلان من جديد بعد مرور نصف الشهر الكريم خاصة بعد عدم تحقيق الإعلان الأول الصدي المرضي لجمهور روبي ونيللي كريم.

ويأتي ظهور النجمتان سويًا في رمضان بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "إخواتي"، الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025. يُعد هذا التعاون الفني بمثابة عودة تاريخية، حيث يجتمع روبي ونيللي كريم بعد انقطاع دام 11 عامًا منذ آخر تعاون لهما في مسلسل "سجن النسا"، كما يشهد العمل عودة كندة علوش إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام 8 سنوات منذ مشاركتها الأخيرة في مسلسل "أفراح القبة" برمضان 2016.

مسلسل” إخواتي “ من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويشارك أحمد حاتم في بطولته مع كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومحمد ممدوح.