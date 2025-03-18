اليوم.. طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والقاهرة تسجل 29 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20 درجة.