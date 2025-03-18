ads
الثلاثاء 18 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والقاهرة تسجل 29 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  اليوم  الثلاثاء حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب الصعيد  37 للعظمى والصغرى 20 درجة.

الارصاد حالة الطقس اليوم الثلاثاء