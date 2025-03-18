ads
الثلاثاء 18 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: أوكرانيا والأطراف المعنية تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يوقف إراقة الدماء

ترامب
ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا وجميع الأطراف المعنية تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يوقف إراقة الدماء، مشيرا إلى أن مكالمته المقررة اليوم /الثلاثاء/ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستكون "شديدة الأهمية". 
وأوضح ترامب - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم - أن المباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستتناول جميع القضايا المتعلقة بأوكرانيا وروسيا.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "أن هناك أشخاصًا يموتون أسبوعيًا بسبب الحرب في أوكرانيا، ويجب علينا المضي قدمًا نحو توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار".
 

ترامب أوكرانيا الرئيس الأمريكي