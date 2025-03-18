قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا وجميع الأطراف المعنية تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يوقف إراقة الدماء، مشيرا إلى أن مكالمته المقررة اليوم /الثلاثاء/ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستكون "شديدة الأهمية".
وأوضح ترامب - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم - أن المباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستتناول جميع القضايا المتعلقة بأوكرانيا وروسيا.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "أن هناك أشخاصًا يموتون أسبوعيًا بسبب الحرب في أوكرانيا، ويجب علينا المضي قدمًا نحو توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار".
العالم
ترامب: أوكرانيا والأطراف المعنية تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يوقف إراقة الدماء
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا وجميع الأطراف المعنية تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يوقف إراقة الدماء، مشيرا إلى أن مكالمته المقررة اليوم /الثلاثاء/ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستكون "شديدة الأهمية".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا وجميع الأطراف المعنية تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يوقف إراقة الدماء، مشيرا إلى أن مكالمته المقررة اليوم /الثلاثاء/ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستكون "شديدة الأهمية".