كيف تحمى بذور اليقطين القلب وتعزز صحته؟ طبيب يجيب

كشف الدكتور دميتري سيميريادوف خبير التغذية بالمركز الطبى الروسى أهمية تناول بذور اليقطين وتاثيرهاعلى صحة القلب وفقا لما نشرتة مجلة radiosputnik.ru.

ويقول :أن بذور اليقطين مصدر مهم لمضادات الأكسدة والمغنيسيوم والزنك والدهون غير المشبعة التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية كمت يمكن أن يخفض زيت بذور اليقطين مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول وهما عاملان من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واضاف:تتميز بذور اليقطين بقيمة غذائية عالية. فمثلا تحتوي حصة قياسية من بذور اليقطين المقشرة - تبلغ 28 غراما، على حوالي 160 سعرة حرارية، التي تتكون من الدهون والبروتين والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والحديد.

أظهرت دراسة استمرت 12 أسبوعا وشملت 35 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث أن مكملات زيت بذور اليقطين خفضت مستوى ضغط الدم الانبساطي بنسبة 7 بالمئة وزادت مستوى الكوليسترول بنسبة 16 بالمئة .

وتشير النتائج إلى أن بذور اليقطين قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأن تناول بذور اليقطين يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء كما يعتبر تناول بذور اليقطين إجراء وقائي لحالات النقص ولكن لا ينبغي استخدامها كبدائل دوائية.