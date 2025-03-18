أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، الموافق 18 مارس 2025.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4840 جنيهًا للبيع، 4811 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4235 جنيهًا للبيع، 4210 جنيهات للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3630 جنيهًا للبيع، 3609 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2823 جنيهًا للبيع، 2807 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 33880 ألف جنيه للبيع،33680 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 150541 جنيهًا للبيع، 149652 جنيهًا للشراء.