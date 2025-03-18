البيت الأبيض: إسرائيل تشاورت مع إدارة ترامب قبل شن غاراتها على غزة

أفادت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض الأمريكي، إن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل شن غاراتها على غزة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وقالت إن "إسرائيل أبلغت إدارة ترامب قبل غاراتها الموسعة على غزة".

وقالت ليفيت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد تشاور الإسرائيليون مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة، وكما أوضح الرئيس ترامب، فإن حماس والحوثيين سيدفعون ثمنًا باهظًا وستُفتح أبواب الجحيم... ليست إسرائيل فحسب، بل معها الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا ستعمل على ذلك".

