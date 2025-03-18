ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 131 شهيدًا

ارتفعت حصيلة العدوان الشامل الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، بسلسلة غارات واسعة وأحزمة نارية، إلى استشهاد أكثر من 131 فلسطينيًا وإصابة عشرات آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آخرون تحت أنقاض المنازل المستهدفة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر صحية قولها: "إن الحصيلة الأولية للعدوان تجاوزت 131 شهيدًا، بينهم نحو 60 شهيدًا من مناطق جنوب القطاع، بالإضافة إلى عشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن".

وأوضحت أن خمسة شهداء، بينهم طفلان، وعشرات المصابين، وصلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني، جراء قصف الاحتلال لعدد من خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس.

وأشارت المصادر إلى وصول أكثر من 15 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 20 مصابًا، إلى أحد مستشفيات غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف المدينة.

ووصلت عشرات الإصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، جراء استهداف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الصحية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، أن 14 شهيدًا وصلوا إلى المستشفى، إثر قصف خيمتين جنوب القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 70 جريحًا، بعضهم في حالة خطيرة، أصيبوا جراء استهداف منازل المواطنين في المخيم.

وفي مستشفى العودة بتل الزعتر في مخيم جباليا، وصل 8 شهداء، من بينهم 6 أطفال، وعشرات المصابين، نتيجة استهداف منازل المواطنين شمالي القطاع.

وأفادت مصادر صحية بسقوط عدد من الشهداء، جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزلين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، بالإضافة إلى قصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب المدينة.

كما استشهد عدد من المواطنين، وأُصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، وثلاثة منازل في شارع الصناعة بحي تل الهوى، إلى جانب منازل أخرى في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.

